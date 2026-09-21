Echtes Netzwerken: Baden zeigt, wie's geht

Beim letzten Kaiserstadt Networking am 16.09.2026 trafen sich regionale Jungunternehmer:innen im GS3-Creative Network, um zu erleben, wie authentisches Netzwerken heute funktioniert.

Unter dem Motto „Der erste Eindruck reloaded" lud die Junge Wirtschaft NÖ zu einem Impulsabend abseits leerer Smalltalk-Floskeln. Die kreative Location sorgte für lockere Atmosphäre, in der schnell echte Gespräche entstanden. Im Mittelpunkt stand ein Impulsvortrag von Schauspieler und Sprecher Florian Zach: Er zeigte, wie Auftreten und Wirkung den ersten Eindruck prägen.

„Authentisches Netzwerken bedeutet, den ersten Eindruck nicht dem Zufall zu überlassen, sondern echtes Interesse zu zeigen", so Harald Schachl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Baden.