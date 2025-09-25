Edelstahl nach Maß

"Wir sind spezialisiert auf Gastroedelstahlfertigungen nach Maß, die besondere Herausforderungen wie konische Mauern, Wandnischen und vieles mehr bergen“, erzählt Inhaber Bernd Teubenbacher. Seine Firma Niro Sonderbau Teubenbacher bearbeitet vorrangig Edelstahl, aber auch Aluminium und Stahlblech.

Edelstahl-Küchen werden genau nach den Wünschen der Kunden geplant und gefertigt. Ebenfalls am Produktionsplan stehen Barverkleidungen, Umbauten jeder Art und Reparaturen.

Das Unternehmen, das in Stössing im Bezirk St. Pölten zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt, zählt dabei Großhändler im Bereich Edelstahl – wie Gasthäuser, öffentliche Einrichtungen und Schulen – zu den Hauptkunden. „Wir montieren unsere Großküchenprojekte, montieren aber auch für diverse Großhändler“, präzisiert Bernd Teubenbacher. Für die Fertigung wurden übrigens teils Maschinen und Geräte angeschafft, die vor 1995 in Verkehr gebracht wurden und daher keine CE-Kennzeichnung besitzen. Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, unterstützte die Firma Teubenbacher unter anderem bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren bei den Maschinen, ehe die entsprechende Anpassung an die Vorschriften erfolgte.

Hilfestellung der WKNÖ

„Die Wirtschaftskammer NÖ war uns eine riesige Hilfe bei der Konformitätsbewertung unserer Maschinen! Zu jedem aufkommenden Thema wurden uns kompetente Firmen vermittelt – ein wesentlicher Faktor zum Gelingen unserer Betriebsanlagengenehmigung. Wir sind sehr dankbar, dass die WKNÖ solche Hilfestellungen anbietet und können nur jedem Unternehmen raten, diese in Anspruch zu nehmen“, freut sich Martina Teubenbacher.

www.alles-niro.at

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE