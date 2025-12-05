Ehrenpreis für Regionalserie: Fleischerhandwerk Arthold aus Zellerndorf wurde durch Bundesminister Totschnig ausgezeichnet

Im Rahmen der 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren erhielten 11 österreichische Betriebe je einen Ehrenpreis. Fleischerhandwerk Arthold aus Zellerndorf konnte sich erfolgreich behaupten und erhielt einen Ehrenpreis für die Regionalserie - überreicht von Bundesminister Norbert Totschnig. Diese Auszeichnung - der „Oskar der Fleischbranche“ - würdigt die konstant hohe Qualität und das handwerkliche Können des Unternehmens. Die Produkte der Siegerserie vom Fleischerhandwerk Arthold sind: ‚Schwarze Weinviertler‘, ‚Weinviertler Pikante Extra‘, ‚Weinviertler Bauernblunzn-Kranzl‘, ‚Weinviertler Osso Collo‘, ‚Manhartsberger‘ und ‚Weinviertler Kantwurst‘. Mit dieser Spitzenleistung zählt die Fleischerei Arthold zu den führenden Betrieben und setzt ein starkes Zeichen für die regionale Fleischverarbeitung. „Diese Ehrung ist für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Qualität und Handwerk stehen bei uns an erster Stelle – und wir freuen uns, dass dies auch anerkannt wird“, betont Juniorchef Gerald Arthold jun. vom Fleischerhandwerk Arthold.

© BMLUK/Rene Hemerka Bundesinnungsmeister Raimund Plautz, Bundesinnungsgeschäftsführerin Anka Lorencz, Bundesminister Norbert Totschnig, Angelika Arthold, Gerald Arthold jun., Gerhard Arthold, Sektionschef DI Johannes Fankhauser