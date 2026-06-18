Ehrung Gastwirteehepaar Brigitte und Rudolf Steiner in der Kategorie Dienstleistung und Erfolgreiche Kundenbindung

Seit 140 Jahren befindet sich am Standort Brodschildstraße ein Gasthof- ursprünglich benannt als „Gasthof zur Stadt Wien“. Im Juni 2013 übernahm der langjährige Koch Rudolf Steiner den alteingesessenen Betrieb mit seiner Frau Brigitte. Seitdem führt das Ehepaar Steiner das von vielen Stammkunden besuchte Lokal mit 6 Beschäftigten. Traditionelle österreichische Speisen, Caterings für Feiern und Mittagsmenüs, ein schattiger Innenhof und Schanigarten führten dazu, dass dieser Fixpunkt in der Innenstadt von Stockerau nicht wegzudenken ist. Gemeinsam mit seinem jungen talentierten Küchenchef zaubert Rudolf Steiner immer wieder neue Saisonale Gerichte auf die Teller der Gäste.

Ausgleich findet das Gastwirte Ehepaar in der Natur - beim Wandern und bei Gartenarbeit.