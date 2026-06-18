Ehrung Geschäftsführer Evelyn und Elmar–Christopher Waltner der Sonnenschutz & Fenster Reitermayer-Waltner GmbH in der Kategorie Innovative Dienstleistung und Handel

Unter dem Motto: „Wir sind: modern - genau - flexibel – kundenorientiert“ bietet der

Familienbetrieb in 2. Generation mit 36 Mitarbeiter und einem Umsatz von 10 Mio. Euro zuverlässige, moderne und funktionale Produkte in den Bereichen Sonnen- & Insektenschutz, Fenster und Terrassenbeschattungen an.

Die Familie Waltner ist stolz neben der Betreuung von Privatkunden, auch Partner großer Baufirmen zu sein und Wohnbauprojekte in ganz Ostösterreich auszustatten. Strabag, Porr, Swietelsky und Co. setzen schon seit Jahren auf ihre Produkte!

Zu ihren Referenzprojekten zählen unter anderem die außenliegenden Sonnenschutzanlagen der Volksschule Sierndof und der Zentrallehrwerkstätte der ÖBB.

Ihre Freizeit verbringen Evelyn und Elmar Waltner auf dem Golfplatz; sie sind leidenschaftliche Golfer.

www.reitermayer.at