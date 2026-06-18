Ehrung Tischlerei Unterleuthner Gesellschaft m.b.H. in der Kategorie Meisterhaftes Handwerk

Bei der heurigen Langen Nacht der Wirtschaft der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Korneuburg- Stockerau wurden wieder verdiente Betriebe vor den Vorhang geholt. In der Kategorie „Meisterhaftes Handwerk“ wurde Geschäftsführer Christian Zwanzinger der Tischlerei Unterleuthner Gesellschaft m.b.H. aus Hagenbrunn geehrt.

Das erfolgreiche Familienunternehmen bearbeitet als traditionelle und gleichzeitig moderne Bau- und Möbeltischlerei jede Art von Holz und branchenbezogenen Materialien (Mineralwerkstoffe wie Corian® etc.) Das Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 5000m², davon 2.000 m2 Produktionsstätte und der 2008 neu errichtete 270 m2 Schauraum.

Im Jahre 2002 wurde ein neuer Silo samt Späne Heizung gebaut. Mit den produzierten Abfällen wird die komplette Tischlerei beheizt. Weiters wurde im Jahr 2022 noch zusätzlich eine 72,00 kwp Photovoltaikanlage installiert.

Im Jahre 2013 wurde die moderne Lackieranlage mit separatem Trockenraum und neuem Holzplatz zugebaut. Der Maschinenpark wurde modernisiert mit einer neuen Kantenanleimmaschine und einer neuen liegenden Plattensäge samt Plattenkran und einer 5- Achs CNC- Maschine.

Das Familienunternehmen hat derzeit 45 Beschäftigte, davon 3 Lehrlinge. Unter den vielen Referenzprojekten sticht hervor das Palais Felix, der Kindergarten Hausleiten, die Alte Post Hadersdorf und die Portale des Hotels The Leo Grand Hotel in Wien.

Die Nachfolge in die nächste Generation wird bereits vorbereitet - Sohn Andreas, der schon langjährig im Betrieb arbeitet gemeinsam mit Prokurist Tischlermeister Michael Dungl werden das Unternehmen fortführen.

www.unterleuthner.at