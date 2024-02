„Stimmwunder“ Wolf Frank bei Neujahrsempfang geehrt

„Stimmwunder“ Wolf Frank feiert heuer bereits sein 35-jähriges Berufs- und 50-jähriges Bühnenjubiläum und seine 10-jährige Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer. Der Allround-Entertainer ist nicht nur mit seinen über 50 Stimmenimitationen - von Peter Alexander bis Helmut Zilk - in Radio und Fernsehen bekannt, sondern auch durch seine zahlreichen Auftritte als Sänger und Moderator.

Als Obmann der Wienerlied-Vereinigung „Robert Posch“ setzt sich Frank bereits seit über zwei Jahrzehnten unermüdlich für die Erhaltung und Pflege des Wienerlieds ein.

Der Künstler Wolf Frank ist bereits Träger des Silbernen Ehrenzeichens des Landes NÖ, des Silbernen Verdienstzeichens des Bundeslandes Wien und des Goldenen Rathausmannes.

Das alles sprach Vizepräsident Christian Moser in seiner Laudatio am Neujahrsempfang der Wirtschaft an und überreichte dem Künstler gemeinsam mit Bezirksstellenobmann Andreas Minnich eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ.

www.stimmwunder.com