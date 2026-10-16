Ehrungen Dienstjubiläen

Gleich vier langjährige Mitarbeitende wurden im Oktober im Qualitätslabor Niederösterreich in Gmünd geehrt. Geschäftsführer Christian Ditz überreichte an die technische Leiterin Karin Reuberger und den Inspektionsstellenleiter Michael Brunner neben den Ehrenurkunden auch passend zur Tätigkeit im Labor die große Petrischale in Silber für 20 Jahre. Alexandra Höfler und Abteilungsleitern Daniela Schrenk aus dem Bereich Mikrobiologie erhielten die große Petrischale in Bronze für 10 Jahre engagierte und treue Arbeit im Betrieb.

© Qualitätslabor Niederösterreich V.l.: GF Christian Ditz, Alexandra Höfler, Karin Reuberger, Michael Brunner, Daniela Schrenk