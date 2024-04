Ein Abend im Zeichen der finanziellen Freiheit

Unter dem Motto Frauen. Finanzen. Freiheit fand in den Räumlichkeiten von Gneist Consulting GmbH Wiener Neustadt im April die erste Veranstaltung von Frau in der Wirtschaft in diesem Jahr statt. Sie bot 70 ambitionierten Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und Managerinnen die Gelegenheit, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und sich von einer Auswahl an inspirierenden Vorträgen regionaler Expertinnen bereichern zu lassen. Corina Kern (Geschäftsführerin GCT Gneist Consulting GmbH), Barbara Riegler (Geschäftsführerin & CFO Handler Holding GmbH) sowie Astrid Pürzl (zertifizierte Anlagenberaterin der Wiener Neustädter Sparkasse) zeigten mit ihren Impulsvorträgen neue finanzielle Perspektiven auf und beleuchteten die Chancen der Sichtbarkeit. Dabei teilten sie auf sympathische Art und Weise nicht nur ihr umfangreiches Wissen, sondern auch ihre persönlichen Erfahrungen und Strategien und gaben den Teilnehmerinnen eine große Portion Mut auf den Weg.

"Dieser Abend hat gezeigt, wie kraftvoll Frauen sind, wenn sie zusammenkommen, um Wissen und Erfahrungen zu teilen. Unsere Referentinnen haben nicht nur mit ihren inspirierenden Worten beeindruckt, sondern auch mit dem Vorbild, das sie verkörpern. Die Resonanz der Teilnehmerinnen bestätigt, dass der Bedarf an solchen empowernden Zusammenkünften groß ist und wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz auf jede einzelne Teilnehmerin, und auf das, was wir gemeinsam erreichen können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen", so das Team von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt rund um Vorsitzende Daniela Reisner.

© Silvia Schober Melanie Koll, Astrid Pürzl, Corina Kern, Barbara Riegler, Daniela Reisner und Andrea List-Margreiter