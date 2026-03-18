Ein Herz für Blumen und die Region – Manuela Böhm begeistert mit ihrem Floristikbetrieb am Stadtplatz in Litschau

Die Wirtschaftskammer Gmünd besuchte kürzlich die Floristin Manuela Böhm in Litschau und zeigte sich beeindruckt von ihrem vielseitigen Angebot und ihrem Engagement für die Region. Seit 2011 ist Manuela Böhm mit ihrem Floristikbetrieb am Stadtplatz als verlässliche florale Nahversorgerin tätig und bereichert damit das Ortszentrum nachhaltig.

Ihr Geschäft überzeugt durch eine große Auswahl an Blumen für jeden Anlass – über Bestellung sind auch liebevoll individuelle nach Kundenwunsch gestaltete Bouquets bis hin zu stilvollen Kränzen, Gestecken bis hin zu saisonalen Arrangements erhältlich. Darüber hinaus bietet sie auch hochwertige Blumen- oder Gartenerde sowie professionelle Beratung rund ums Garteln und Umtopfen an. Unterstützt wird sie dabei von zwei fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen, die gemeinsam mit ihr für Qualität und persönliche Betreuung stehen.

„Die florale Vielfalt, die hier geboten wird, bringt Kundinnen und Kunden das ganze Jahr über Freude“, betont die Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger der Wirtschaftskammer Gmünd. Der Betrieb von Manuela Böhm sei eine große Bereicherung für die Gemeinde und die Bevölkerung vor Ort. „Vielen Dank für dieses Engagement und die wertvolle florale Nahversorgung“, so die abschließenden Worte.