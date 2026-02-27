Zum Inhalt springen
© Sabine Liegel

Ein Jahr Friseurkunst in Breitenwaida: Christine Schmudermayer´s „Scherenkunst“ feiert 1. Geburtstag

Breitenwaida

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 27.02.2026

Ein Jahr voller Kreativität, Handwerkskunst und persönlicher Betreuung: Es waren alle herzlich willkommen. Unter den Gästen waren Vertreter der Politik, viele Stammkunden, Freunde, Wegbegleiter und auch neue Gesichter durfte Christine Schmudermayer begrüßen, um den 1. Geburtstag ihres Friseursalons zu feiern.

Seit der Eröffnung im Februar 2025 hat sich Christine´s Scherenkunst als feste Größe in Breitenwaida etabliert. Die Unternehmerin Christine Schmudermayer steht für individuelle Beratung, moderne Frisurentrends und klassisches Friseurhandwerk. Mit viel Engagement und Leidenschaft hat sie ihren Salon zu einem Wohlfühlort für ihre Kundinnen und Kunden gemacht.

„Ich möchte mich herzlich bei allen Kundinnen und Kunden bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben“, so Christine Schmudermayer.

Seitens der Bezirksstelle Hollabrunn der Wirtschaftskammer NÖ gratulierte Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky herzlich zum 1. Jubiläum und wünschte viele weitere erfolgreiche Jahre in Breitenwaida.

© Sabine Liegel V.l.: Brandl Franz - Ortsvorsteher von Kleedorf und Gemeinderat, Ehemann und großer Unterstützer Anton Schmudermayer, Christine Schmudermayer und Bezirksstellenobmann Alfred Babinksy
© Elisabeth Saliger-Seidl V.l.: Thomas Saliger-Seidl - Ortsvorsteher von Breitenwaida, Christine Schmudermayer und Bezirksstellenobmann Alfred Babinksy