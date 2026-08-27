Ein neuer Herzensladen für Wiener Neustadt

Mit ihrem T-Raumwerk in der Ungargasse hat sich Theresa Radelbauer einen lang gehegten Traum erfüllt: den eigenen kleinen Laden.

Dort findet man ausgewählte natürliche Helferleins für das innere und äußere Zuhause – von Kerzen über Räucherwerk bis hin zu Produkten, die mehr Ruhe, Wohlbefinden und bewusste Momente in den Alltag bringen sollen.

Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt, Daniela Reisner, hat gemeinsam mit der WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter den Herzensladen von Theresa besucht und ihr persönlich alles Gute für den Start gewünscht.

Wir freuen uns über jede Unternehmerin, die ihre Idee in die Tat umsetzt, ihren eigenen Weg geht und damit auch unsere regionale Wirtschaft bereichert.





© zVg v.l. Daniela Reisner, Theresa Radelbauer, Andrea List-Margreiter



