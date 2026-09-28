Ein neues Zeitalter der Aromenproduktion bei AKRAS

WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierten zur Eröffnung der neuen Produktionshalle von AKRAS in Biedermannsdorf

Ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich setzt das Unternehmen AKRAS mit der Eröffnung seiner neuen Produktionshalle im Industriezentrum Biedermannsdorf. Auf einer Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern entstehen modernste Produktions- und Lagerkapazitäten für die Herstellung hochwertiger Aromen.

Anlässlich der Eröffnung besuchten WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller das Unternehmen und gratulierten Geschäftsführer Martin Krasny zu diesem bedeutenden Meilenstein.

„Mit dieser Investition zeigt AKRAS eindrucksvoll, wie Innovationskraft, Wachstum und regionale Verbundenheit erfolgreich miteinander verbunden werden können. Solche Unternehmen stärken den Wirtschaftsstandort nachhaltig und schaffen wichtige Perspektiven für die Zukunft“, betonte Erich Moser.

Auch Andrea Lautermüller zeigte sich beeindruckt von den neuen Möglichkeiten am Standort: „Die neue Produktionshalle ist ein sichtbares Zeichen für den erfolgreichen Weg des Unternehmens. Besonders erfreulich ist, dass hier in Biedermannsdorf modernste Technologien eingesetzt und gleichzeitig Arbeitsplätze in der Region gesichert und weiterentwickelt werden.“

Geschäftsführer Martin Krasny führte die Gäste durch die neue Anlage und gab Einblicke in die hochmodernen Produktionsprozesse. Die Investition markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung und schafft die Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Der Betriebsbesuch unterstrich einmal mehr die Bedeutung innovativer Industrieunternehmen für den Bezirk Mödling und ganz Niederösterreich. Mit der neuen Produktionshalle schlägt AKRAS ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf und setzt neue Maßstäbe in der Aromenproduktion.