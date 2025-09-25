Ein Ort der Begegnung verabschiedet sich

Nach fast 175 Jahren Nahversorgung in Straß schloß Martina Taller das Traditionskaufhaus Henneis, das sie in fünfter Generation mit viel Herzblut und Engagement betrieben hat, pensionsbedingt. „Es fällt mir nicht leicht, aber ich bin dankbar, dass unser Kaufhaus ein Stück Ortsgeschichte mitschreiben durfte und ich viele schöne Begegnungen und Erinnerungen mitnehmen darf“, resümiert Martina Taller.

Ein starker Zusammenhalt in der Familie prägte die Geschichte des beliebten Einkauf-Treffpunktes. Unterstützt von ihrem Mann, ihren Kindern, ihrer Mutter Eleonora Henneis und einem kleinen Mitarbeiter-Team betreute Martina Taller ihre Kund:innen immer mit großer Herzlichkeit und bot einen wertvollen Treffpunkt für Gespräche und Nachbarschaft, der sicherlich fehlen wird.

Beim Abschiedsfest mit Kund:innen und Wegbegleiter:innen dankten Bürgermeister Martin Leuthner und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck Maria Taller und ihrem Team für vorbildlich gelebte Nahversorgung in Straß.