Ein spannender Blick hinter die Kulissen!

Die Junge Wirtschaft Purkersdorf besuchte das Festspielhaus St. Pölten und erhielt exklusive Einblicke in eines der modernsten Veranstaltungszentren Österreichs. Nach einer Einführung in die Geschichte des Hauses führte der technische Direktor persönlich durch die Backstage-Bereiche und zeigte, was hinter einer perfekten Aufführung steckt – von der Bühnensteuerung bis zum Lichtdesign. Ein inspirierender Abend voller Technik, Kultur und Netzwerkgespräche.

