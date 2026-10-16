Ein stolzes Jubiläum: 130 Jahre Bäckerei Rest

Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte feiert ihr 130-jähriges Bestehen: Bereits im Jahr 1896 erwarb Urgroßvater Pius Rest die damalige „Handlung“ an der Hauptstraße in Höflein und legte damit den Grundstein für den heutigen Familienbetrieb.

In zweiter Generation führten Josef Rest und seine Frau Aloisia die Bäckerei und das Gemischtwarengeschäft mit großem Einsatz durch die herausfordernden Kriegsjahre. Ihr Sohn Josef entwickelte den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Helga durch umfassende Modernisierungen weiter und führte ihn zu jener Größe, in der das Unternehmen heute besteht.

Seit 1995 wird die Bäckerei in vierter Generation von Helga Schuecker, geborene Rest, gemeinsam mit ihrem Mann Josef Schuecker geführt. Damit blickt das Unternehmen auf 130 Jahre gelebte Familientradition, Unternehmergeist und Verbundenheit mit Höflein zurück.

Anlässlich des besonderen Firmenjubiläums überreichte Außenstellenobmann Markus Fuchs Helga Schuecker eine Urkunde und Medaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Gemeinsam mit WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer, Bürgermeister Christoph Kaufmann und Stadtrat Leopold Spitzbart gratulierte er herzlich zum 130-jährigen Firmenbestehen.