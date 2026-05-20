Einblicke in den Circle Melk

Der Circle Melk vereint, was bislang selten zusammenkam: moderne Coworking-Flächen, flexible Seminarräume, ein Hotel für Übernachtungsgäste sowie ein Restaurant für kulinarische Begegnungen. Das Konzept richtet sich gleichermaßen an Unternehmen, Reisende und die regionale Gemeinschaft – und das an einem Standort, der kaum günstiger sein könnte: direkt an der A1, Autobahnabfahrt Melk.

„Der Circle schließt eine Lücke: Er verbindet die historische Rolle Melks als Zwischenstation mit einem zeitgemäßen Konzept für Business, Genuss und Aufenthalt – angepasst an die Anforderungen von heute", so Unternehmensgründer Hannes Forster bei seiner Eröffnungsansprache.

Auch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer zeigte sich nach einer Betriebsbesichtigung überzeugt vom neuen Konzept und der hohen Qualität des Projekts. Besonders hervorgehoben wurden die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten sowie die Bedeutung des Circle Melk als modernen Impulsgeber für die regionale Wirtschaft und Zusammenarbeit.

© Circle Melk V.l.: Hannes Forster, Kerstin Aigner, Juraj Acherer Blasko, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer