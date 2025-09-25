Zum Inhalt springen
Ingeborg Klang und JW-Vorsitzender Lukas Karl
© Gasthaus Klang

Einblicke in die Knödelmanufaktur Klang in Allentsteig

Allentsteig

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 25.09.2025

Die Knödelmanufaktur Klang veranstaltetet im Zuge des Knödellandfestes einen Tag der offenen Tür in Allentsteig. 

Die Besucherinnen und Besucher erhielten Einblicke in den gesamten Herstellungsprozess – vom Rohprodukt bis zur verpackten Knödel in unterschiedlichen Variationen. Die frisch zubereiteten Spezialitäten konnten direkt erworben werden. 

JW-Vorsitzender Lukas Karl besuchte die Veranstaltung, gratulierte zum Erfolg und zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch.  

Homepage: www.klang-knoedel.at

