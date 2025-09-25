Einblicke in die Knödelmanufaktur Klang in Allentsteig

Die Knödelmanufaktur Klang veranstaltetet im Zuge des Knödellandfestes einen Tag der offenen Tür in Allentsteig.

Die Besucherinnen und Besucher erhielten Einblicke in den gesamten Herstellungsprozess – vom Rohprodukt bis zur verpackten Knödel in unterschiedlichen Variationen. Die frisch zubereiteten Spezialitäten konnten direkt erworben werden.

JW-Vorsitzender Lukas Karl besuchte die Veranstaltung, gratulierte zum Erfolg und zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch.

Homepage: www.klang-knoedel.at