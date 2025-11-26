Eingang mit Köpfchen

"Wir entwickeln und produzieren weltweit einzigartige, vollautomatische und energieeffiziente Tiertüren für Hunde und Katzen. Unser Anspruch ist es, Haustieren selbstständige Freiheit zu ermöglichen – ohne dass ihre Menschen bei Komfort, Sicherheit oder Kontrolle Kompromisse eingehen müssen“, erzählt Stefan Winkler, Geschäftsführer der Petwalk Solutions GmbH in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Jede Tiertüre vereine Technologie, Design, Qualität und Alltagstauglichkeit.

Das Besondere an den Produkten? petWALK-Tiertüren sind die Premium-Alternative zur klassischen Katzen- oder Hundeklappe. „Sie öffnen vollautomatisch per Chip- oder Bewegungserkennung und sind 100 Prozent luftdicht – mit Dämmwerten auf Passivhausniveau“, präzisiert Winkler. Entstanden sind sie 2010 im Rahmen eines Forschungsprojekts. Seitdem wird die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt. „Heute bieten unsere Türen unter anderem Alarmüberwachung, die Anbindung an die Hausalarmanlage sowie eine komfortable App-Steuerung. Das Ergebnis ist eine langlebige, sichere und komfortable Lösung, die bereits den Alltag tausender Haustierbesitzer nachhaltig verbessert“, so der Geschäftsführer. Hauptabnehmer sind Hunde- und Katzenbesitzer:innen mit Eigenheim im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), die besonderen Wert auf Qualität, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit legen. „Über unseren Webshop beliefern wir Kund:innen in der gesamten EU – die Tiertüre kann dort individuell anhand der jeweiligen Einbausituation konfiguriert und direkt bestellt werden“, erklärt Winkler.

Individuelle Fertigung in Ternitz

Die Wertschöpfung bleibt dabei in der Region, denn jede petWALK-Tiertüre wird am Firmensitz in Ternitz aus mehr als 150 Einzelteilen individuell von Hand gefertigt. Das neunköpfige Team deckt dabei alle Bereiche ab: von Beratung, Entwicklung und technischem Support über Produktion und Reparaturen bis hin zu Marketing und Versand. Tatkräftige Unterstützung für die Petwalk Solutions GmbH kam von der WKNÖ, Abteilung Umweltpolitik. „Die Beratung zur CE-Kennzeichnung war äußerst hilfreich und professionell. Die komplexe Materie wurde in allen Bereichen – insbesondere hinsichtlich der Maschinenrichtlinie und der RED Funkanlagenrichtlinie – sehr verständlich und praxisnah vermittelt. Die Ansprechpartner der Wirtschaftskammer waren kompetent, hilfsbereit und vermittelten zudem geeignete Firmen für die Ausarbeitung der erforderlichen Unterlagen. Die Abwicklung verlief unkompliziert und effizient. Eine sehr positive Erfahrung, die wesentlich zur sicheren und korrekten Umsetzung der CE-Anforderungen beigetragen hat“, zieht Winkler Bilanz.

www.petwalk.at

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE