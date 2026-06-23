Einsatz für die Region gewürdigt

Für ihr langjähriges Engagement im Bezirksstellenausschuss wurden die beiden ehemaligen Funktionäre Wilhelm Eisner und Eduard Kessler geehrt. Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit haben sie über viele Jahre hinweg einen bedeutenden Teil ihrer persönlichen Zeit in den Dienst der regionalen Wirtschaft gestellt. Als Zeichen der Anerkennung wurden ihnen im feierlichen Rahmen Urkunden überreicht. Mit dieser Ehrung wurde ihnen Dank und hohe Wertschätzung für ihre engagierte und verdienstvolle Tätigkeit ausgesprochen.

© Andreas Steinacher V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Wilhelm Eisner, Eduard Kessler und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold