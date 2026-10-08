“El Struz” bleibt in guten Händen: Mitarbeiterinnen übernehmen Zwettler Traditio

Mit 1. Oktober beginnt im beliebten Zwettler Restaurant „El Struz“ ein neues Kapitel. Die langjährigen Mitarbeiterinnen Laura Schüpany und Alexandra Bohmann übernehmen den Betrieb von den Gründern Dagmar und Christian Straus, die das Lokal seit 2007 erfolgreich geführt haben.

Zu diesem besonderen Anlass besuchten Vertreterinnen der Wirtschaft die neuen Unternehmerinnen, um zur gelungenen Betriebsübernahme zu gratulieren.

Auch die neuen Betreiberinnen setzen auf Kontinuität. Das beliebte texanisch-mexikanische Konzept, der Name „El Struz“ sowie das bestehende Team bleiben erhalten. Gleichzeitig möchten Laura Schüpany und Alexandra Bohmann künftig eigene Ideen einbringen und neue Akzente setzen. Ihr Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte des „El Struz“ gemeinsam mit ihrem Team fortzuschreiben und das Restaurant auch künftig als festen Bestandteil der Zwettler Gastronomieszene zu etablieren.

Anne Blauensteiner, Obfrau der Bezirksstelle Zwettl, sieht in der Betriebsübernahme ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort: „Es freut uns besonders, wenn engagierte Unternehmerinnen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und damit ein erfolgreiches regionales Gastronomieangebot sichern.“ Sie gratulierte den beiden herzlich zur Übernahme des Betriebs und wünschte ihnen für ihren neuen Lebensabschnitt als Unternehmerinnen viel Erfolg und alles Gute.

Auch Dagmar Zinner, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Zwettl, gratulierte den beiden Inhaberinnen herzlich: „Es freut mich besonders, dass zwei Frauen einen etablierten Betrieb weiterführen und damit ein starkes Zeichen für weibliches Unternehmertum in unserer Region setzen.“ Für die Zukunft wünschte Zinner den beiden Unternehmerinnen viel Freude, Erfolg und viele zufriedene Gäste.