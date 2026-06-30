Elektro Schwarzmann eröffnet neue Firmenzentrale

Rund 14 Monate nach dem Spatenstich im März 2025 konnte Elektro Schwarzmann die Fertigstellung seiner neuen Firmenzentrale feierlich begehen. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft sowie zahlreichen Partnerunternehmen wurde das moderne Unternehmensgebäude offiziell eröffnet.

Die feierliche Eröffnung nahm Bürgermeister Klaus Schneeberger stellvertretend für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, sich ein Bild vom neuen Unternehmensstandort zu machen, der künftig als zentrales Kompetenzzentrum von Elektro Schwarzmann dienen wird.

Das in Wiener Neustadt ansässige Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den etablierten Betrieben in den Bereichen Elektrotechnik und Anlagenbau. Mit mehreren Niederlassungen steht Elektro Schwarzmann seit Jahren für innovative und zukunftsorientierte Lösungen.

Die neue Firmenzentrale vereint modernste Technik mit einem hohen Wohlfühlfaktor für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf einem über 10.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden moderne Büro- und Lagerflächen sowie großzügige Schulungsräume, eine Mensa und Bereiche für Forschung und Entwicklung. Der neue Standort setzt damit ein klares Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum.

„Wenn man als Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln will, darf das Gebäude kein Bremsklotz sein – es muss die Möglichkeiten dafür bieten. Und genau das tut unser neuer Standort: Er schafft den Raum für echte Innovation“, betonte Adolf Schwarzmann.

Auch für den kulinarischen Rahmen war bestens gesorgt: Der Gasthof Heissenberger aus Krumbach verwöhnte die Gäste mit einem Flying Buffet sowie einem klassischen Buffet. Musikalisch wurde der Abend stimmungsvoll von Steffi Göschl und Thomas Schwarzmann begleitet.

Mit der neuen Firmenzentrale schafft Elektro Schwarzmann nicht nur optimale Rahmenbedingungen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern investiert zugleich nachhaltig in die Zukunft des Unternehmens und des Wirtschaftsstandorts Wiener Neustadt.

© Alexander Schwartz, WebArtists V.l.: Bundesinnungsmeister-Stv. und Landesinnungsmeister Stv. Günther Kober, Prokurist und techn. Geschäftsführer Hannes Höller, Geschäftsführer und CEO Adolf Schwarzmann, Geschäftsführer Andreas Gebhart, Bundesinnungsmeister Christian Bräuer



