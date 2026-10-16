Endless Love eröffnet zweiten Standort in Perchtoldsdorf

Anlässlich eines Betriebsbesuchs waren FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller bei Monika Schuster, Inhaberin der Tierbestattung Endless Love, zu Gast. Neben dem bestehenden Betrieb und Schauraum in Leobersdorf ist das Unternehmen nun auch mit einem Standort in der Perchtoldsdorfer Hochstraße vertreten.

Mit Endless Love hat sich Monika Schuster einer besonders einfühlsamen Aufgabe verschrieben: Menschen beim Abschied von ihrem geliebten Haustier persönlich zu begleiten. Das Angebot reicht laut Unternehmenswebsite von der pietätvollen Abholung verstorbener Haustiere über die persönliche Überführung und Einzelkremierung bis hin zur Beratung bei Urnen, Ascheschmuck und Gedenkartikeln. Auch eine würdevolle Urnenübergabe im Verabschiedungsraum wird angeboten.

Beim Betriebsbesuch erhielten Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller einen persönlichen Einblick in die Arbeit von Endless Love und den neuen Standort in Perchtoldsdorf.

„Gerade in einem so emotionalen und schwierigen Moment braucht es viel Einfühlungsvermögen und einen respektvollen Umgang mit Mensch und Tier. Monika Schuster zeigt mit Endless Love, wie eine besondere Geschäftsidee mit viel persönlichem Engagement und Herz umgesetzt werden kann“, so Elisabeth Dorner anlässlich des Besuchs.

Mit dem zweiten Standort in Perchtoldsdorf ergänzt Endless Love den bestehenden Betrieb in Leobersdorf und ist nun auch direkt im Bezirk Mödling vertreten.