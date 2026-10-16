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Energetikstudio Otonicar eröffnet in der Flugfeldstraße

Bad Vöslau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 16.10.2026

In ihrem Energetikstudio in der Flugfeldstraße 18a/2 im Bad Vöslau bietet Ulrike Otonicar craniosakrale Körperarbeit und AromaTouch Anwendungen. "Jeder Termin ist individuell. Das Körperbewusstsein meiner Kund:innen kennt Ursachen für Blockaden, speichert Ereignisse und übermittelt mir, zu welchem Thema es Aufmerksamkeit benötigt" berichtete die Unternehmerin anlässlich ihrer Eröffnungsfeier.

www.naturwunderkoerper.at

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© zVg WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Bürgermeister Christian Flammer und Wirtschaftskoordinator Martin Rella besuchten Ulrike Otonicar in ihrem Energetikstudio