Energetikstudio Otonicar eröffnet in der Flugfeldstraße

In ihrem Energetikstudio in der Flugfeldstraße 18a/2 im Bad Vöslau bietet Ulrike Otonicar craniosakrale Körperarbeit und AromaTouch Anwendungen. "Jeder Termin ist individuell. Das Körperbewusstsein meiner Kund:innen kennt Ursachen für Blockaden, speichert Ereignisse und übermittelt mir, zu welchem Thema es Aufmerksamkeit benötigt" berichtete die Unternehmerin anlässlich ihrer Eröffnungsfeier.

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