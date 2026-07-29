Energie clever nutzen: Neue Chancen für Betriebe

„Was kostet’s?“ und „Was bringt’s?“ –diese Fragen standen im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung in der Wirtschaftskammer NÖ-Bezirksstelle Hollabrunn.

Friedrich Strobl zeigte praxisnah, wie Betriebe die Strom-, Wärme- und Mobilitätswende aktiv für sich nutzen können. Im Fokus standen konkrete Möglichkeiten, die eigene Energieversorgung klug zu gestalten – vom Energiebezug über eigene Produktion und Speicher bis hin zu Einspeisung, Vermarktung und Sharing-Modellen. Besonders spannend: Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz eröffnet neue Spielräume, etwa durch Peer-to-Peer-Verträge oder die Teilnahme an Energiegemeinschaften.

Friedrich Strobl machte deutlich: Wer seinen eigenen Energie-„Fingerabdruck“ kennt, kann bessere Entscheidungen treffen. Denn Verbrauchs- und Produktionsprofile zeigen, wo Kosten gesenkt, Erträge gesteigert und die Selbstversorgung im Betrieb verbessert werden können.

Die Veranstaltung bot den Unternehmerinnen und Unternehmern kompakte Informationen, viele praktische Denkanstöße und Raum für Austausch. Die Botschaft war klar: Die Energiewende bringt Herausforderungen – aber auch Chancen für Unternehmen.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Julius Gelles wies auch auf die geförderten Energieberatungen der Wirtschaftskammer NÖ hin.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Friedrich Strobl und Unternehmer Stefan Böckl.



