Energiepotenziale nutzen - erfolgreiche Veranstaltung

Die stadteigene Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Neunkirchen lud gemeinsam mit der Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal zum Informationsabend zum Thema "Energiepotenziale nutzen" in die Wirtschaftskammer Neunkirchen ein. Christina Schalko und Mattias Zawichowski vom Planungsbüro im-plan-tat hielten einen spannenden Vortrag zu den Möglichkeiten die eine Energiegemeinschaft Betreibern und Verbrauchern bietet. Abschließend informierte Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka über die Angebote und Förderungen der WKNÖ im Energiebereich.

BürgerInnen und UnternehmerInnen aus der Region nutzen die Möglichkeit und erhielten einen Überblick über die Funktionsweise der EEG und die Vorteile für den eigenen Betrieb bzw. Haushalt.