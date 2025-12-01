Er packt an und zieht es durch

Adam Samorajski ist ein Tausendsassa, der anpackt. Er ist zweifacher Familienvater und führt vier Firmen. „Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, packe ich an und ziehe es durch“, erzählt der Münchendorfer im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ.



2012 machte er sich erstmals mit seinem Bruder selbstständig und vermietete Fotoboxen – mit der Adbiso GmbH. Dann kam Corona und sämtliche Aufträge waren weg. „Bei mir ist das aber ein gutes Zeichen, wenn ich viel Zeit habe. Da werde ich kreativ und unternehmerisch, da entwickelt sich etwas“, schmunzelt Samorajski.

Zusätzlich inspiriert vom Familienleben zuhause, entstand die „Zwergensache Polska“ – ein Onlinehandel für Baby- und Kinderprodukte. Danach gründete er noch die BrainBloom GmbH sowie die Snapify logistics GmbH. Sein Tipp zum Start ins Unternehmertum? „Nicht viel überlegen, einfach durchziehen und ausprobieren!“



jungewirtschaft.at/noe



zwergensache.com

