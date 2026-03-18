Erfolg über drei Generationen: 60 Jahre Kuchlerhaus

Seit sechs Jahrzehnten steht Familie Kuchler für handwerkliche Präzision, kreative Ideen und die faszinierende Welt des Glases. Begonnen hatte für Peter und Hilde Kuchler einst alles in einer Garage, ehe man an den heutigen Standort übersiedelte, an dem sich heute über mehrere Gebäude Glaserzeugung, Shop und ein ganzes Glasmuseum samt tropischem Garten, Teich, Glasbildern und -skulpturen reihen. Da verwundert es nicht, dass sich das Unternehmen auch zu einem top Ausflugsziel gemausert hat.

© Servus Nachbar V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Sandra Kuchler, Bgm. Abg. z. NR Wolfgang Kocevar, Peter Kuchler II., Hilde Kuchler, StR Harald Kuchwalek, Peter Kuchler III., WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und Gabriela Kuchler feierten 60 Jahre Kuchlerhaus