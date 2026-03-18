Erfolg über drei Generationen: 60 Jahre Kuchlerhaus
Weigelsdorf
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Aktualisiert am 18.03.2026
Seit sechs Jahrzehnten steht Familie Kuchler für handwerkliche Präzision, kreative Ideen und die faszinierende Welt des Glases. Begonnen hatte für Peter und Hilde Kuchler einst alles in einer Garage, ehe man an den heutigen Standort übersiedelte, an dem sich heute über mehrere Gebäude Glaserzeugung, Shop und ein ganzes Glasmuseum samt tropischem Garten, Teich, Glasbildern und -skulpturen reihen. Da verwundert es nicht, dass sich das Unternehmen auch zu einem top Ausflugsziel gemausert hat.