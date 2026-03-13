Erfolgreich in die Selbständigkeit starten: Erfolgsfrühstück im Haus der Wirtschaft Mödling

Unter dem Motto „Netzwerk zum Erfolg“ lud die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling kürzlich zum Erfolgsfrühstück ins Haus der Wirtschaft Mödling. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre über wichtige Schritte in die Selbständigkeit zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht eröffnete die Veranstaltung und begrüßte die Gäste herzlich. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung eines starken Netzwerks und einer kompetenten Begleitung gerade in der Anfangsphase der Selbständigkeit. Die Wirtschaftskammer Mödling verstehe sich dabei als verlässlicher Partner für Gründerinnen und Gründer in der Region.

Im Anschluss stellte Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die vielfältigen Leistungen und Angebote der Bezirksstelle vor. Sie gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerdem praxisnahe Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit und zeigte auf, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Wirtschaftskammer bietet – von Beratung in rechtlichen Angelegenheiten bis hin zu Netzwerk- und Informationsangeboten.

Für weitere fachliche Impulse sorgten anschließend zwei Keynotes: Andreas Kornherr vom Technologie- und InnovationsPartner Niederösterreich (TIP) sowie Rainer Anhammer vom WIFI Mödling präsentierten wertvolle Einblicke in Innovationsförderung, Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote für junge Unternehmen.

Beim anschließenden Netzwerken konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem gemeinsamen Frühstück austauschen, Fragen stellen und neue Kontakte knüpfen. Das Erfolgsfrühstück bot damit nicht nur wichtige Informationen, sondern auch die Gelegenheit, das regionale Unternehmernetzwerk kennenzulernen und erste Schritte in Richtung erfolgreicher Selbständigkeit zu setzen.

Mit Formaten wie dem Erfolgsfrühstück unterstreicht die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling einmal mehr ihr Ziel, Gründerinnen und Gründer von Beginn an bestmöglich zu begleiten und ihnen das notwendige Netzwerk für ihren unternehmerischen Erfolg zu bieten.

© WKNÖ v.l.: Andreas Kornherr, Andrea Lautermüller, Martin Fürndraht und Rainer Anhammer



