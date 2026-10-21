Erfolgreich mit der HTS: Georg Wurstbauer-Weiss

Warum haben Sie sich für die HTS St. Pölten entschieden?

Georg Wurstbauer-Weiss: Für mich war schon früh klar, dass ich einen Beruf lernen möchte, bei dem man mit Menschen zu tun hat und der extrem vielseitig ist. Die HTS St. Pölten hat in der Tourismusbranche einen hervorragenden Ruf und bietet die perfekte Kombination aus Wirtschaft, Sprachen und praktischer Ausbildung.

Was waren rückblickend die wertvollsten Fächer für Sie?

Am meisten profitiere ich heute von der intensiven praktischen Ausbildung in den Bereichen Gastronomie, Service und Küche, weil man dort echte Disziplin und Teamarbeit lernt. Auch die fundierte wirtschaftliche Ausbildung und die Fremdsprachen sind in meinem heutigen Berufsalltag absolut unverzichtbar.

Besonders prägend waren für mich die Pflichtpraktika, bei denen man das Gelernte das erste Mal direkt im echten Betrieb anwenden musste. An der HTS lernt man aber vor allem eins: gelebte Gastfreundschaft und den professionellen Umgang mit Gästen und Kunden. Diese Dienstleistungsmentalität und das sichere Auftreten sind in jeder Branche Gold wert.

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