Erfolgreich mit der HTS: Matteo Krippl

Welche beruflichen Stationen haben Sie durchlaufen?

Matteo Krippl: Nach der Schule habe ich einiges ausprobiert: Einfache Wirtshausküche, Alleinkoch in einem kleinen Innenstadtlokal oder Sterneküche im Le Ciel im Grand Hotel Wien. Seit September 2020 bin ich bei meinem guten Freund und Mentor Werner Punz im Vinzenz Pauli tätig.

Wie hat Ihnen die HTS bei Ihrer aktuellen Tätigkeit geholfen?

Durch meinen Kochlehrer und durch den Austausch mit den anderen kochbegeisterten Schülern bin ich erst so richtig in die Kochnische gerutscht.

Was ist das Besondere an der HTS?

Ich finde vor allem großartig, dass man mit der HTS sowohl den klassischen Schulalltag, als auch die Praxis im Sommer hat. Man lernt also nicht nur Theorie, sondern auch von Beginn an den Arbeitsalltag in der Gastro kennen.

Was würden Sie Schulinteressent:innen raten?

Ich glaube, die HTS ist eine sehr gute Wahl für Jugendliche, die sich nicht entscheiden können, ob sie eine Lehre machen sollen oder nicht. Denn mit der Mischung aus Schule und Praxis ist für jeden etwas dabei.

Mehr HTS-Erfolgsgeschichten auf wko.at/noe/hts-serie