Erfolgreich mit der HTS: Maximilian Planer

Wie ist es für Sie nach der HTS beruflich weitergegangen?

Schon während der Schulzeit war die Mithilfe im elterlichen Betrieb für mich selbstverständlich. Nun war es seit meiner Kindheit bereits meine Vorstellung beziehungsweise eigentlich mein Traum, selbst einmal das Gasthaus zu führen. Nach der Matura bin ich somit Vollzeit in den Betrieb eingestiegen.

Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben?

Hauptsächlich bin ich als Koch tätig, aber das beschreibt noch lange nicht das breite Spektrum meiner Tätigkeiten. Als Junior-Chef bin ich in alle Arbeiten und Entscheidungen voll und ganz eingebunden. Somit findet man mich ebenso im Service, hinter der Bar, im Büro und an vielen weiteren Stellen. Eine wirkliche Lieblingsposition habe ich dabei aber nicht. Es freut mich immer wieder etwas für „mein/unser“ eigenes Haus zu tun und bin stolz auf das, was wir gemeinsam als Familie hier für unsere Gäste geschaffen haben und immer wieder aufs Neue schaffen.

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?

Ich blicke auch heute noch gerne und immer wieder auf meine Jahre in der HTS zurück. Die Wahl für diese Schule bereue ich keineswegs! Ich sehe mich noch sehr verbunden zur Gemeinschaft, ja fast schon Familie, welche die Tourismusschule für mich war und immer noch ist. Auch außerhalb des regulären Unterrichts gab es immer etwas zu erleben. Sei es auf Veranstaltungen, Flair-Wettbewerben, Exkursionen und vielem mehr.



Wie hat Ihnen die Tourismusschule bei Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit geholfen?

Das große USP – der markante Punkt, der für die HTS spricht – ist wirklich die ausführliche und praxisorientierte Ausbildung. Ich habe nicht nur die Theorie vorgetragen bekommen, sondern konnte selbst Hand anlegen, ausprobieren und in der Praxis lernen wie es im „wirklichen“ Arbeitsleben abläuft. Man erhält eine solide Grundbasis in allen möglichen Bereichen des Arbeitslebens, sei es auch außerhalb des Tourismussektors.

Was würden Sie Schulinteressierten raten?

Ich kann allen Interessierten die HTS nur ans Herz legen. Sucht man eine herzliche und familiäre Gemeinschaft sowie spannenden Praxisunterricht, in welchem man wirklich selbst Hand anlegt und mitgestaltet, kann man an der Tourismusschule nichts falsch machen. Selbst, wenn der zukünftige Karriereweg nicht in den Tourismus führt, bietet diese Schule dennoch eine echte und wertvolle Ausbildung und Erfahrung für die Arbeitswelt.

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