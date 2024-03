Erfolgreich mit der HTS: Oliver Heiser

Welche beruflichen Chancen haben sich für Sie nach der HTS St. Pölten ergeben?

Oliver Heiser: Ich bin unmittelbar nach der Schule ins Service in der Fünf-Sterne-Gastronomie gegangen. Der Umstieg und das in der Schule Gelernte dort anzuwenden, war überhaupt kein Problem. Also: Die Fünf-Sterne-Gastronomie ist mit der HTS St. Pölten locker zu bestehen. Ich bin noch viele Jahre in der Gastro geblieben.



Warum haben Sie die HTS St. Pölten gewählt?



Mein Interesse am Kochen war immer schon da. Die Schule hat mir die nötigen Kenntnisse dafür mitgegeben. Das Handwerk haben wir sehr gut gelernt, im Service wie in der Küche.



Wie sehen Sie die Zukunft der HTS? Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden?

Ich merke, die Schule hat sich stark weiterentwickelt und befindet sich in einer ständigen Transformation. Stichworte Digitalisierung und Soziale Medien: Ich denke, in Zukunft muss die Digitalisierung noch stärker in die Branche integriert werden, um bestehen zu können! Und es braucht Mut, neue Wege zu beschreiten..

