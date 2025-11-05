Erfolgreich mit der HTS: Otto Martin Fuchs

Welche beruflichen Stationen haben Sie durchlaufen?

Nachdem ich die Gastgewerbeschule 1996 abgeschlossen hatte, ging es für mich mit 18 Jahren zum Präsenzdienst. Der Zivildienst dauerte damals noch 12 Monate und ich hatte auch nicht wirklich die Absicht, als Rettungssanitäter zu arbeiten. So entschied ich mich dazu, im August 1997 eine Londonreise abenteuerlich per Zug anzutreten. Dort arbeitete ich als „Waiter“ im Flagship Restaurant der Pelican Group.

Nach einigen weiteren Stellen in London und Spanien ging es wieder nach Österreich zurück, wo ich zahlreiche Stellen als Restaurantfachmann, Rezeptionist oder Commis De Rang und Demi Chef De Rang antrat, etwa im Hotel Imperial, im Bristol oder im Grand Hotel Sauerhof.

2020 habe ich dann meine „Praktisch die Besten“-Karriere nach London zurückverlegt.

Sie sind ja auch am Buchsektor und im Schauspiel aktiv.

Schauspiel habe ich immer schon interessant gefunden, von 1998 bis 1999 absolvierte ich neben meiner beruflichen Tätigkeit in London das „Intensive Acting Studies Programme“ an der Morley Theatre School am Morley College.

Ich habe drei TV-Spots gedreht sowie einige Kleindarsteller-Rollen, wie in Cop Stories (2. und 3. Staffel) an der Seite von Cornelius Obonya, usw. aber auch Filme wie „Speculum" oder den Landkrimi „Achterbahn“ mit Tobias Moretti.

Bücher habe ich vier geschrieben und veröffentlicht, hauptsächlich über Bill Haley, den Vater des Rock & Roll.

Wie würden Sie Ihre Tätigkeit und Ihren Arbeitsalltag beschreiben?

Ich kenne keinen Alltag. Ich bin flexibel und rutsche nicht in irgendwelche Muster ab.

Wie sehen Sie die Zukunft?

Beruflich bin ich offen, ich möchte jedoch vermehrt mein Augenmerk darauf legen, das ich nicht wieder 40 Stunden im Büro arbeite, 30 bis 35 Stunden die Woche Schauspielunterricht nehme, und mit Freunden dann noch, wie damals die Midnight Dynamos Rock & Roll Appreciation Society führe. Da organisierten wir Konzerte.

Ich habe auch noch einen Fernlehrgang im Journalismus für Humboldt absolviert, für die Musikmagazine "Dynamite", "Slam Bam", "Rock & Roll", "UK Rock" oder "Vintage Rock" geschrieben und Sendungen für den Oldies Sender Rock It Radio (2013-2020, nicht mehr aktiv), Rockabilly Radio (2014-2024) und Radio Orange Wien (2018-2021) moderiert.

Zu Ihrer Schulzeit: Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Es war eine gute Zeit, wir waren gut aufgehoben. Wir waren im Internat, im legendären Turm, hatten jeden Tag im 1. Jahr bis 17.30 Uhr Ausgang. Im 2. Jahr, ebenso mit einem weiteren Tag Ausgang bis 20.30 Uhr. Wir sahen fern, nutzten die Computer, denn das Internet kam schon auf – wir waren typische Kids der 90er-Jahre.

Wie hat Ihnen die Tourismusschule bei Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit geholfen?

Ich denke, sie hat mir nicht nur gegenwärtig geholfen, sie hilft mir im Alltag, genauso wie sie mir beim Präsenzdienst und allem anderen geholfen hat.

