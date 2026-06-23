Erfolgreich mit der HTS: Peter Koblhirt

Was haben Sie in der Zeit nach der Abschlussprüfung gemacht?

Auf den Punkt gebracht war ich acht Jahre lang auf Saison: Deutschland, Österreich, Schweiz, Australien. Mit 25 war die Idee da, mich zu verändern. So habe ich die Fitnesstrainerausbildung gemacht. Weil ich dann Leute im Personal-Coaching betreut habe, die immer nach Ernährungsthemen gefragt haben, habe ich begonnen, Kochkurse zu machen. 2010 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Da war die Ernährung schon immer wichtiger, und dann habe ich immer mehr mich auf das Pflanzliche spezialisiert. 2011 habe ich dann mit der ersten Kochshow begonnen. Also ich bin der Gastronomie bis heute treu.

Wie würden Sie Ihr Unternehmen und Ihre Tätigkeit beschreiben?

Ich mache ganzheitliche Betreuung zum Thema Ernährung, Fitness, Emotionen und Lebensstiltraining, aber der Schwerpunkt ist schon sehr stark Ernährung: Kochkurse und Kochshows für Firmen. Es geht für mich darum, ein Bewusstsein für pflanzliche Ernährung zu vermitteln.

Wie haben Sie Ihre Schulzeit an der HTS erlebt?

Wir hatten eine super Klassengemeinschaft und wenn ich zurückdenke, habe ich es extrem genial gefunden. Mit sehr vielen habe ich noch Kontakt.

Wie hat Ihnen die Tourismusschule bei Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit geholfen?

Die Ausbildung an der HTS ist eine Ausbildung, auf die man immer zurückgreifen kann. Im Nachhinein betrachtet habe ich es sehr gut gefunden, dass wir damals auch schon in der Schule Kursteilnehmende, die uns fremd waren, bedient haben. Und auch, dass wir bei der Praxissuche sehr unterstützt worden sind. Ich war mit 16 schon in der Schweiz - das war schon ein großes Abenteuer für mich! Diese Möglichkeit, in so jungen Jahren als Schüler schon so etwas erleben zu dürfen, war sehr wertvoll.

Was würden Sie Schulinteressierten raten?

Ich glaube, für Menschen, die sehr praxisbezogen sind, so wie ich das als Jugendlicher schon war, ist die Schule sehr gut. Denn die können dann auch die Matura machen. Und nach der Matura stehen dir mit dieser Ausbildung alle Türen offen. Du kannst ins Ausland gehen, du kannst in ein Hotel gehen, in die Küche oder ins Service. Also ich würde den Jugendlichen diese Schule empfehlen - man hat danach einfach sehr viele Möglichkeiten.

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