Erfolgreich mit der HTS: René Reinmüller

Welche beruflichen Stationen haben Sie durchlaufen?

Rene Reinmüller: 2011 übernahm ich mit meinem Cousin in Melk die „Kalmuck Wein-Bar“ als 2-Mann-Betrieb. 2015 eröffneten wir den komplett renovierten Rathauskeller im Herzen von Melk, einen gut bürgerlichen Gasthof mit 11 Doppelzimmern. Der Rathauskeller wurde 2018 mit dem Nachbargrundstück um Gastgartenfläche und weitere Zimmer erweitert. 2019 verkauften wir das Kalmuck an zwei ehemalige Mitarbeiter. 2020 wurden wir Pächter des „Restaurant auf der Schallaburg“. 2022 pachteten wir den Wachauerhof in Melk, dieser ist mit seinen 72 Zimmern und 550 Sitzplätzen das größte Hotel in der Region. 2023 kauften wir den Rathauskeller. Um die 70 Mitarbeiter sind in unseren 3 Betrieben beschäftigt.

Wie hat Ihnen die HTS bei Ihrer aktuellen Tätigkeit geholfen?

Natürlich fachlich. Ich stelle immer wieder fest, dass wir eine sehr gute fachliche Ausbildung hatten.

Was würden Sie Schulinteressent:innen raten?

Geht diesen Weg, wenn ihr das auch wirklich machen wollt! Eine touristische Ausbildung ist eine gute Ausbildung, sie formt den Charakter und lehrt einen, offen für vieles zu sein.

