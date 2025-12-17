Erfolgreich mit KI – Ein Blick in die Zukunft der Wirtschaft

Beim Earlybird-Frühstück in der Bezirksstelle Krems nutzten über 50 Unternehmer:innen die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre über die neuesten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz zu informieren.

WKNÖ-Experte Andreas Kornherr zeigte anhand konkreter Beispiele, wie Betriebe von den Chancen der Digitalisierung profitieren und welche Unterstützungs- und Förderangebote in Anspruch genommen werden können.

„Künstliche Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr, sondern Realität. Wer sich jetzt damit auseinandersetzt, verschafft sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, betont Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann.

Die Veranstaltung bot wertvolle Impulse und Networking-Möglichkeiten – ein gelungener Start in den Tag für alle, die die digitale Zukunft aktiv gestalten wollen.

Foto: Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und WKNÖ-Experte Andreas Kornherr freuten sich über das große KI-Interesse der regionalen Wirtschaft.