Erfolgreiche 2. Proseccomesse in Wieselburg

Ende Mai fand zum zweiten Mal die Prosecco Messe in Wieselburg statt. Am Standort von Carlos Cook/Wohnwelt 24 präsentierten zahlreiche Prosecco-Produzenten ihre Erzeugnisse.

Mit italienischer Kulinarik sorgte FiW-Bezirksvorsitzende Ingrid Pruckner vom Wieselburger Schmankerlladen für das leibliche Wohl, die schon bei der Erstausgabe der Messe als Mitinitiatorin dabei war.

Ein Highlight der Messe war auch heuer wieder die große Modenschau von Evi Hackl, bei der die neuesten Trends präsentiert wurden.

Die Bezirksübergreifende unternehmerische Zusammenarbeit wurde von den Bezirksstellenobfrauen der WK-Scheibbs und WK-Melk bei ihren Gratulationen hervorgehoben und sind es Kooperationen wie diese, die bezeichnend sind für die gute Zusammenarbeit in der Region.

www.proseccomesse.at

www.vinogina.at

www.wieselburger-schmankerlladen.at

www.modeszene.at

www.carloscook.at





© Christian Eplinger, NÖN V.l.: WK-Melk Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Organisatorin Regina Bernhard und WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl.



