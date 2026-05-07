Erfolgreiche Ausbildung bei ELEKTRO- & HEIZTECHNIK Markus Bayer GmbH

Die Elektro- & Heiztechnik Markus Bayer GmbH ist ein erfolgreiches Familienunternehmen in bereits vielen Generationen. Das Unternehmen setzt auf die Ausbildung der eigenen Fachkräfte. Geschäftsführer Markus Bayer weiß, dass die Lehrlinge von heute die Fachkräfte von morgen sind. Zwei ganz besonders erfolgreiche Lehrabsolventen wurden von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer geehrt. Jasmin Führer und Leon Auer zeigten herausragende Leistungen bei ihrer Lehrabschlussprüfung. Beide konnten dabei auf ihr Wissen und Können ihrer Lehrausbildung zurückgreifen. „Es freut mich besonders, wenn junge Menschen fleißig sind und sie dies auch in Prüfungssituationen zeigen können. Die Lehrlingsausbildung ist ein Erfolgsmodell für die Wirtschaft und sorgt für die Fachkräfte der Zukunft“, so Hofbauer.

© Markus Bayer GmbH V.l.: Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Jasmin Führer, Leon Auer, Geschäftsführer Markus Bayer