„Erfolgreiche Betriebsübergabe beginnt mit der richtigen Planung“

Die erfolgreiche Übergabe eines Unternehmens zählt zu den wichtigsten Entscheidungen im Unternehmerleben. Um angehende Übergeber:innen und potenzielle Nachfolger:innen bestmöglich auf diesen Prozess vorzubereiten, lud die Wirtschaftskammer Tulln kürzlich zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Betriebsübergabe ein. Zahlreiche interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die vielfältigen Aspekte einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge zu informieren.

Die beiden erfahrenen Übergabeberater Hubert Kienast und Reinhard Keiblinger vermittelten in praxisnahen Impulsvorträgen wertvolle Einblicke in den Weg zur gelungenen Betriebsübergabe. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine frühzeitige und sorgfältige Planung ist, um die Zukunft des Unternehmens nachhaltig abzusichern.

Die rege Beteiligung und die zahlreichen Fragen aus dem Publikum zeigten das große Interesse am Thema Betriebsübergabe. Die Veranstaltung bot nicht nur fundierte Informationen, sondern auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Experten und anderen Unternehmer:innen.

© WKNÖ Bezirksstellenobmann Christian Bauer (Mitte) mit den beiden Übergabeberater Reinhard Keiblinger (links) und Hubert Kienast (rechts)