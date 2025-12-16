Erfolgreiche Earlybird-Veranstaltung in der Wirtschaftskammer Tulln

„Cybersecurity – Bedrohungen und Strategien“ war das Thema der diesjährigen Earlybird Veranstaltung in der Wirtschaftskammer Tulln.

WKNÖ-Experte Walter Glanninger stellte die häufigsten Cyberattacken und Methoden vor. Weiters informierte er über die WKNÖ-Service Angebote, unter anderem die Cyber-Security-Hotline, welche 7 Tage die Woche von 0 bis 24 Uhr für alle Wirtschaftskammer Österreich Mitglieder zur Verfügung steht.

IT Security Experte Markus Aulenbach der nextstep IT gmbh aus Tulln und Berufsgruppensprecher der IT in NÖ teilte sein Wissen mit den zahlreichen interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer. Er gewährte einen praxisnahen Einblick über die Tätigkeit in der Vorsorge vor und Abwehr von Cyber Bedrohungen.

Die beiden Vortragenden gaben den Teilnehmenden einige Tipps und Muster für die Basissicherheitsmaßnahmen für Ihren Betrieb mit.