Erfolgreiche Messe Schule und Beruf

Ende September fand in Wieselburg die Berufsorientierungsmesse "Schule und Beruf" statt. Diese bietet eine einzigartige Gelegenheit, um sich bei Betrieben über Lehrberufe und bei Bildungsinstituten über schulische Ausbildungen zu informieren. Von Seiten der Wirtschaftskammer Niederösterreich finden sich dort Stände von verschiedenen Fachgruppen, wie den Friseuren NÖ, Berufsschulen, der Abteilung Bildung und dem Wifi. Im Rahmen eines Messerundganges zeigten sich Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater begeistert von der Vielzahl der Aussteller und den vielen Besuchern.

© Claudia Christ, NÖN V.l.: Landesinnungsmeisterstellvertreterin der Firseure Kirstin Eßletzbichler, Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Abteilungsleiter der Abteilung Bildung der WKNÖ Stefan Gratzl