Erfolgreicher Austausch beim 2. Schwechater Unternehmensstammtisch

Ganz im Zeichen der Zusammenarbeit stand der 2. Schwechater Unternehmensstammtisch am 9. April. Zahlreiche regionale Betriebe nutzten die Gelegenheit, um sich über die Zukunft der Schwechater Energiegemeinschaft (SWEG) auszutauschen und neue Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren.

Im Mittelpunkt des Abends standen vor allem nachhaltige Energielösungen und regionale Zusammenarbeit. Diskutiert wurde unter anderem, wie Kooperationen innerhalb der Energiegemeinschaft helfen können, Spitzenlasten besser abzudecken und Energieressourcen effizienter zu nutzen.

Großes Potenzial sehen die teilnehmenden Unternehmen insbesondere bei Photovoltaikanlagen auf Betriebs- und Lagerhallen. Darüber hinaus wurden auch alternative Energieprojekte wie Kleinwasserkraft sowie moderne Speicherlösungen thematisiert.

Im Anschluss an das Fachreferat entwickelte sich ein intensiver Austausch mit zahlreichen Ideen und Impulsen für die zukünftige Zusammenarbeit. Vereinbart wurde zudem, konkrete Schritte zur Umsetzung einer gemeinsamen Großspeicherlösung auszuloten, um langfristig eine wirtschaftlich starke und nachhaltige Energiezukunft für die Region zu schaffen.

Der Stammtisch zeigte einmal mehr, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Stadt für die Entwicklung nachhaltiger Projekte in Schwechat ist.

Bei Interesse an Mitarbeit können sich UnternehmerInnen gerne melden!