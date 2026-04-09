Erfolgreicher JW Schnittwoch im Wirtshaus Social Club

Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt lud am 11.03.2026 zum beliebten Networking-Format „JW Schnittwoch“ in das neu eröffnete Wirtshaus Social Club.

Rund 40 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit zum Austausch, Netzwerken und Knüpfen neuer Kontakte.

Die Veranstaltung bot einmal mehr eine ideale Plattform, um bestehende Verbindungen zu vertiefen und neue Kooperationen anzustoßen. Besonders erfreulich war die hohe Anzahl an neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die erstmals Teil des JW-Netzwerks wurden.

Ein besonderer Dank gilt der Volksbank Wien als Sponsor, Welche die Veranstaltung großzügig unterstützte und damit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Abends leistete. Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Vorfreude auf das nächste Event ist bereits groß – wenn es wieder heißt: JW Schnittwoch.