Erfolgreicher Marketing-Workshop in Melk

Vor der beeindruckenden Kulisse des Stifts Melk fand wieder ein gut besuchter Workshop Marketing-Praxis Teil 1 statt. Die besondere Atmosphäre des historischen Ortes schuf den passenden Rahmen, um neue Ideen zu entwickeln.

Dabei erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Impulse, praxisnahe Anregungen und Inspiration für ihr eigenes Marketing. Neben fachlichem Input und Beispielen blieb auch ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken – und das in einem Umfeld, das Kreativität und Austausch gleichermaßen förderte.

Weitere Informationen, Termine und Anmeldung zu den 100% geförderten Workshops unter: www.marketing-workshop.at