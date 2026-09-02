Erfolgreicher Start für mobile Friseurin Silvia Abraham

Als mobile Friseurin hat sich Silvia Abraham in Großkrut selbstständig gemacht. Zur Eröffnung gratulierten Wilhelm Schreiber, Mitglied des Bezirksstellenausschusses der Wirtschaftskammer Mistelbach, sowie Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka.

Sie wünschten der Unternehmerin viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft und betonten die Bedeutung engagierter Gründerinnen für die regionale Wirtschaft. Mit ihrem mobilen Angebot bringt Silvia Abraham professionelle Friseurdienstleistungen direkt zu ihren Kundinnen und Kunden und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Nahversorgung in der Region.