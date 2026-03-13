Erfolgreicher Workshop Marketing-Praxis Teil 1 in der Bezirksstelle Tulln: Austausch, neue Perspektiven und starke Netzwerke

Die Bezirksstelle Tulln wurde kürzlich zum Treffpunkt für engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region. Beim Workshop Marketing-Praxis Teil 1 kamen diese aus unterschiedlichen Branchen zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen, Ideen und Erfahrungen zum eigenen Marketing auszutauschen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und gemeinsam über konkrete Fragestellungen aus dem unternehmerischen Alltag zu diskutieren. Genau in diesen Momenten konnten neue Ideen, frische Blickwinkel entstehen, die den eigenen unternehmerischen Weg bereichern.

Der zu 100% geförderte Workshop Marketing Praxis, geleitet von den beiden erfahrenden Beratern Peter Dollack und Andreas Roffeis zeigte einmal mehr, wie wichtig Begegnung und Dialog für erfolgreiches Unternehmertum sind. Der offene Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen schafft Inspiration, stärkt Netzwerke und eröffnet neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens.

Weiter geht es in Teil 2 – auch wieder gefördert - alle Termine unter www.marketing-workshop.at