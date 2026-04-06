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© Rosemarie Ranftl, Volksbank Horn

Erfolgreiches Businessfrühstück zum Thema Cybersicherheit

Horn

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Aktualisiert am 06.04.2026

Die Wirtschaftskammer Horn organisierte gemeinsam mit der Volksbank Regionaldirektion Horn ein Businessfrühstück. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich über Maßnahmen zum Schutz vor Cyberangriffen und Datenverlusten im digitalen Geschäftsalltag zu informieren.

Hannes Maier und Gerald Trojan von der Admin4U GmbH gaben einen gut verständlichen Überblick und praxisnahe Tipps zur Selbsthilfe speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Walter Glanninger von der Wirtschaftskammer Niederösterreich stellte ergänzend die Unterstützungsangebote der Wirtschaftskammer im Bereich Cybersicherheit vor.

Im Anschluss an die Vorträge gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Gruppe
© Rosemarie Ranftl, Volksbank Horn V.l.: Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer, Walter Glanninger (WKNÖ), Hannes Maier (Admin4U GmbH), Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Volksbank Regionaldirektor Wolfgang Weidinger, Gerald Trojan (Admin4U GmbH).