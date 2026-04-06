Erfolgreiches Businessfrühstück zum Thema Cybersicherheit

Die Wirtschaftskammer Horn organisierte gemeinsam mit der Volksbank Regionaldirektion Horn ein Businessfrühstück. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich über Maßnahmen zum Schutz vor Cyberangriffen und Datenverlusten im digitalen Geschäftsalltag zu informieren.

Hannes Maier und Gerald Trojan von der Admin4U GmbH gaben einen gut verständlichen Überblick und praxisnahe Tipps zur Selbsthilfe speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Walter Glanninger von der Wirtschaftskammer Niederösterreich stellte ergänzend die Unterstützungsangebote der Wirtschaftskammer im Bereich Cybersicherheit vor.

Im Anschluss an die Vorträge gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.