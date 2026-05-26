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Erfolgreiches „Connect & Grow“-Businessfrühstück in Schwechat!

FiW Schwechat

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Aktualisiert am 26.05.2026

Mehr als 20 Unternehmerinnen folgten der Einladung von Frau in der Wirtschaft Schwechat zum Netzwerken, Austauschen und Weiterentwickeln beim Frühstücksevent „Connect & Grow“ am Freitag, 22. Mai, im Caffe Trieste.

Ein besonderes Highlight war der Impulsvortrag von Rosa Kainz zum Thema: „Warum Wissen im Business nicht automatisch Umsetzung bedeutet“. Mit praxisnahen Beispielen und klaren Denkanstößen zeigte sie auf, wie innere Blockaden und Verhaltensmuster den unternehmerischen Alltag beeinflussen – und wie der erste Schritt raus aus dem „Sich-im-Kreis-Drehen“ gelingen kann.

Der große Zuspruch und die zahlreichen Gespräche zeigten einmal mehr die Bedeutung von starken Netzwerken, ehrlichem Austausch und gegenseitiger Unterstützung für Unternehmerinnen, so Bezirksvorsitzende Vera Sares.

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