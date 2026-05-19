Erfolgreiches Förderprojekt stärkt Kremser Innenstadt

Seit März 2025 waren Gründer:innen eingeladen, ihre Geschäftsideen im Rahmen des Förderprojekts „Meine Geschäftsidee in Krems“ einzureichen. Innerhalb eines Jahres wurden der Fachjury 29 innovative Projekte präsentiert.

Zwölf Ideen wurden ausgezeichnet: Boutique No. 21 Krems von Jasmina Celovic, Blue Vanilla von Michael Biedermann, Blackbelt Kampfkunst UNION Krems, Flamingo Camp & Water Solutions e.U. von Sükrü Senkal, Apapika Krems von Karim Rihan, Caffé Bar Centrale von Mag. Rudolf Riegler, Concept Store La Elisa von Sabine Elisabeth Pirkner, Das Lesehaus von Claudia Skopal, der Frische-Pasta-Laden von Doris Wasserburger, Friseurin Babsi von Barbara Stierschneider, Isabella Cech Design von Isabella Cech sowie die Schuhboutique Johann Maier von Christian Gschwandtner – ein breites Spektrum, das zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt beiträgt und die Branchenvielfalt des Standorts Krems unterstreicht.

Der Gesamtförderbetrag belief sich auf 36.000 Euro und wurde von der Aktion NAFES des Landes NÖ und der WKNÖ unterstützt.

„Der Wettbewerb setzt wichtige Impulse und zeigt klar, dass Gründerinnen und Gründer in Krems willkommen sind und unterstützt werden. Die Wirtschaftskammer begleitet dabei mit umfassender Beratung – von der Gründung bis zur Weiterentwicklung bestehender Betriebe,“ betonen Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck.